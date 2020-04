Nove projetos do Ceará são selecionados no 'Arte como respiro: múltiplos editais de emergência'

O primeiro edital da série 'Arte como respiro: múltiplos editais de emergência', do Itaú Cultural, divulgou a lista dos trabalhos selecionados. Dos 200 escolhidos, sendo de 25 diferentes estados, o total de nove são do estado do Ceará. Segundo o projeto, que propõe acolhimento dos artistas sujeitos a atuar isoladamente e sem remuneração durante a pandemia de coronavírus, mais de 7,2 mil inscrições foram registradas.

Entre os cearenses selecionados estão: Edmar Junior Candido de Andrade e Gabriela Santos Jardim, na categoria Circo; Jéssica Carvalho Teixeira, José Valtemir Barreira Junior, Maria Joaquina Carlos, Organização Artística Pavilhão da Magnólia e Teatro Máquina, em teatro adulto; Katiana Pena Morais, em Dança, e Nathália Moreira Fiuza em Performance. A lista completa dos selecionados, que também inclui os outros estados brasileiros, pode ser acessada no site.

Inicialmente, o edital proposto pelo Itaú Cultural previa 120 espetáculos. No entanto, diante do número elevado de inscritos, a decisão de ampliar a seleção foi tomada. Segundo o edital, eles irão receber até R$ 10 mil como remuneração pelo licenciamento dos direitos autorais do trabalho apresentado. Dos contemplados, 42 foram produzidos antes do isolamento e 158 foram elaborados durante a quarentena.

Todos os selecionados devem ser apresentados ao público dentro do prazo de até dois meses, seguindo agenda organizada pela equipe de Artes Cênicas do Itaú Cultural. A instituição também irá definir se a exibição ocorrerá na grade da própria programação virtual ou nos canais dos artistas.

“Foi um mergulho e tanto, com fôlego suficiente para inspirar esse mar de propostas e subir de volta no mais curto tempo que nos foi possível, tendo em vista a situação pandêmica que nos atravessa", afirma Galiana Brasil, erente do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural.