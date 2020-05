Nova temporada de Mestres do Sabor estreia com dois participantes cearenses

A segunda temporada do programa Mestre do Sabor (TV Globo) estreou no dia 30 de abril e conta com a participação de dois cearenses entre os selecionados. Os chefs Francisco Pinheiro e Mel Freitas fazem parte dos times de Kátia Barbosa e José Avillez, respectivamente.

Francisco entrou para o reality apresentando um prato de entrada com linguiça de camarão. O chef nasceu em Solonópole, interior do Estado, mas está concorrendo no programa como um participante de São Paulo.

O participante fez sua primeira receita aos setes anos. O prato foi uma salada de frutas para mãe. Com 12 anos, Francisco já era auxiliar de padeiro e, aos 14, passou a trabalhar na confeitaria da padaria.

O chef Pinheiro foi responsável por cursos e eventos em uma escola gastronômica de São Paulo por cinco anos. Francisco também trabalhou com Alex Atala, dono do restaurante eleito como o melhor da América do Sul. Em 2016, Francisco ganhou uma estrela Michelin como chef. Ele também foi um dos finalistas do programa MasterChef Profissional 2017.

Foto: divulgação

A chef Mel Freitas atualmente reside em Jericoacoara, mas cresceu entre Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. Ela entrou no time do chef José Avillez com uma receita de Tartare de atum com tapioca suflada.

O primeiro contato da participante com a cozinha aconteceu por meio da avó, que a ensinou a fazer bolos. A paixão pela gastronomia acabou sendo deixada de lado e Mel optou por cursar Biologia, área na qual atuou com gestão ambiental de obras.

Foto: divulgação

Foi somente em 2012 que a chef decidiu largar o emprego para estudar gastronomia. Mel fez estágio na França e no Peru. A participante do Mestre do Sabor possui restaurantes em Jericoacoara, onde busca empregar o uso de ingredientes locais para a execução dos pratos.

Etapas da seleção

O Mestre do Sabor reúne 18 chefs oriundos de todas as regiões do Brasil. Os chefs avaliadores, Kátia Barbosa, José Avillez e Leo Paixão, escolhem seis participantes para formar seus respectivos times. Para levar o prêmio de R$250 mil reais, os participantes precisam passar por sete fases: Prato de Entrada, Na Pressão, Duelos, Repescagem, Na Peneira, semifinal e final.

A novidade desta temporada é a repescagem, que dará chance a um participante eliminado nos Duelos retornar à competição. A avaliação dos pratos ocorre às cegas. A final está prevista para ser transmitida ao vivo, sem data ainda confirmada pela Globo. O programa vai ao ar todas as quinta-feiras, após Fina Estampa, na Globo, e é reprisado semanalamente, sempre às sextas-feiras, às 22 horas, no GNT.