Nova apresentadora do Bom Dia Ceará, Raíssa Câmara coleciona hobbies como viajar e fotografar

Iniciar desafios não é bem uma novidade na vida profissional da jornalista Raíssa Câmara. Agora como nova âncora do Bom Dia Ceará, tarefa que assume a partir desta segunda-feira (13) ao lado de Leal Mota Filho, ela parece estar confortável com o histórico de já ter passado pelas mais diversas funções no Jornalismo. Desde a faculdade, da qual saiu direto para o Sistema Verdes Mares, conheceu o trabalho como repórter, apresentadora de programas telejornalísticos e até mesmo como produtora de conteúdo para mídias sociais. Agora, diante do novo momento na profissão, e completando dez anos de carreira este ano, a expectativa gira em torno da curiosidade.

A escolha de Raíssa para comandar a atração ao lado de Leal Mota Filho foi direcionada: a intenção é manter o dinamismo dentro do estúdio e apresentar diferentes pontos de vista da mesma informação ao telespectador. Das 6h às 8h, de segunda a sexta, os dois serão os responsáveis pelo jornal que tem como objetivo informar um público focado na agilidade.

Carioca, mas criada desde os cinco anos de idade em Fortaleza, Raíssa enxerga nas experiências já vividas o ponto crucial para ter estímulo e encarar a oportunidade no caminho. Sobre o comportamento de quem acompanha o material produzido pelo BDCE, ela diz estar ansiosa para saber qual será a recepção. "A estreia é sempre um momento mais tenso por conta de toda a expectativa, tanto do público como da gente. Mas digo que esperem uma apresentadora muito humilde, acima de tudo, e vou tentar passar a notícia sempre de forma simples. Meu objetivo é me aproximar desse público", comenta.

Da relação com o fazer jornalístico, ela comenta ter criado uma intimidade com as câmeras antes mesmo de chegar à televisão. "Eu decidi cursar jornalismo por gostar muito de fotografar. Por conta disso, minha avó me deu uma câmera logo após eu ter escolhido o curso", conta sobre o começo de tudo. "Eu parei para pensar em TV depois de ouvir as pessoas falando que eu tinha jeito para isso. Na faculdade, alguns professores também trouxeram essa questão para mim, de dizer que eu combinava", também relata.

Além do jornalismo

Abrir mais da vida pessoal talvez passe a ser uma constante na vida de Raíssa. Agora como apresentadora de um dos programas mais importantes da grade matinal da TV Verdes Mares, a procura da audiência por saber mais da apresentadora pode ser maior. Nas redes sociais, a jornalista já compartilha um pouco da rotina: o amor pelas viagens, pela fotografia, a proximidade com o marido e a relação com o cachorro Espirro.

"Gosto muito de viajar e acho que está no topo da lista de coisas que mais amo fazer", explica sobre os vários cliques em diferentes partes do mundo publicados nas redes sociais. "Conhecer lugares novos, onde quer que seja, sempre é válido. Faço questão de viajar nas férias, aqui dentro do Ceará ou para outras cidades do país e até mesmo para fora", conta ao também ressaltar a rotina corrida, fator que dificulta as viagens constantes.

Dentro de casa, apesar dos horários de trabalho, Raíssa faz questão de estar sempre presente para o cachorro Espirro. "É o primeiro que tenho desde a minha infância. Sempre quis ter um, mas como meus pais não deixavam, decidimos aqui em casa que criaríamos um logo após o casamento", comenta com um sorriso no rosto. Para ela, o animal de estimação é o responsável por trazer bastante alegria ao lar.

Na lista de hobbies, ela não esquece de citar os momentos para fotografar, as idas à praia para mergulhar e as viagens ao litoral. Enquanto isso, no meio das mudanças no começo do ano, também já coloca as metas para os próximos meses. "Quero voltar a fazer alguns esportes na água, algo que faço mais durante viagens, usar o caiaque, velejar, e isso está nos meus objetivos de 2020. É uma tentativa de fazer isso mais por aqui já que temos um litoral tão perfeito", finaliza.