Nomes do teatro e da cultura cearense destacam legado de Haroldo Serra

A amplitude do que Haroldo Serra fez pelo teatro credencia o legado do artista como um dos mais relevantes para a cultura feita no Ceará. Haroldo faleceu na manhã de hoje, em decorrência de uma parada cardíaca. Ele estava internado no Hospital São Mateus (Papicu), desde maio passado. O velório acontece no Parque da Paz neste domingo (16), às 10h. A missa de corpo presente será às 15h, e o sepultamento às 15h30.

Para o jornalista e pesquisador teatral Magela Lima, "Seu Haroldo" era, sobretudo, um "fazedor" do teatro.

"A quantidade de gente que ele articulou ao longo da vida. Seu Haroldo era uma figura muito doce, gentil, cordial. Produzia espetáculos numa época que nem se usava essa expressão. Ele era um produtor, um articulador de ideias, formador de novos artistas", destaca Magela. O jornalista, que também é ex-secretário de cultura de Fortaleza, observa como Haroldo Serra ainda era aberto à imprensa e dialogava bem com o poder público do Estado.

"O Haroldo faz parte não só da história da dramarturgia cearense, mas da dramaturgia brasileira. Em toda a sua trajetória, como ator, dramaturgo, diretor, com todas as gerações (de atores) que ele formou, no Theatro José de Alencar (TJA), do qual ele foi diretor, tudo está muito entrelaçado com a história do teatro no Ceará", refletiu Fabiano Piúba, titular da Secretaria da Cultura do Estado (Secult/CE).

Para Gilvan Paiva, titular da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), "é com muita tristeza que nós recebemos essa notícia. O Haroldo representa mais que um diretor de teatro, ele era um ícone do teatro cearense. Uma referência para todas as gerações da cultura do Estado. E simbolizou uma persistência de investimento no teatro e nos artistas cearenses. Era um construtor da nossa identidade".

Permanência

Segundo Magela Lima, a imagem que permanece, após 62 anos de atuação de Haroldo Serra à frente da Comédia Cearense, é a de uma pessoa "obcecada" pelo teatro no "melhor sentido". "Mais que o talento, o que fica é o esforço dele de manter uma produção continuada no Ceará", sintetizou o jornalista. Ao lado de B. de Paiva, anota Magela, Haroldo era um dos poucos remanescentes da geração que começou a experimentar o teatro moderno no Ceará.

Fabiano Piúba enfatiza como Haroldo Serra preparou o terreno para que um de seus herdeiros, Hiroldo Serra, desse continuidade à construção da obra artística da Comédia Cearense. "É uma perda muito grande, com mais de 80 anos ele ainda atuava. A Comédia Cearense também é uma escola de arte dramática. Haroldo foi inspirador, não só pro teatro, mas pra cultura e pra política cultural", atesta o titular da Secult.