Noivo de Scarlett Johansson terá festa de despedida de solteiro dos 'Vingadores'

O comediante Colin Jost, 34, noivo de Scarlett Johansson, 34, terá uma despedida de solteiro com o tema dos "Vingadores", série de filmes em que sua futura mulher faz o papel da heroína Viúva Negra.

Segundo fontes ouvidas pelo podcast Straigh Shuter, do Radar Online, a festa do humorista do programa Saturday Night Live será "brega, barata e boba".

"Pense em 'Vingadores' com um orçamento pequeno. O figurino será mais parecido com os personagens que posam com turistas [nas ruas de Los Angeles] do que com as verdades estrelas de Hollywood", disse uma das fontes ouvidas pelo programa.

Scarlett e Jost confirmaram o noivado em maio. O casal está junto há dois anos. Este será o primeiro casamento de Jost, enquanto a atriz já foi casada anteriormente com Ryan Reynolds (entre 2008 e 2010) e Romain Dauriac (2014 a 2017) - este último, com que ela tem uma filha, Rose, 5.

Depois de "Vingadores: Ultimato", Scarlett filma o longa solo da "Viúva Negra", que deve chegar aos cinemas em 2020.