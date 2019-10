No Nordeste, Globo Repórter em homenagem a Fernanda Montenegro dá lugar a especial sobre Irmã Dulce

Nas demais regiões do País, o Globo Repórter exibe uma homenagem a Fernanda Montenegro em comemoração aos seus 90 anos, nesta sexta-feira (11). No Nordeste, o programa apresenta um especial sobre Irmã Dulce, que será canonizada no domingo (13), no Vaticano.

A baiana Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, verdadeiro nome da então freira, será reconhecida como Santa Dulce do Pobres. Irmã Dulce será a primeira santa nascida no Brasil.

Os telespectadores nordestinos poderão conferir a entrevista especial com Fernanda Montenegro no dia 18 de outubro.