No elenco de "Orfãos da Terra", conheça alguns dos papeis de Gabi Costa

Falecida no último domingo (2) em decorrência de uma parada cariorrespiratória, Gabi Costa estava no elenco de Órfãos da Terra como Nazira. A atriz fez ainda participações em novelas e séries da Rede Globo, como "As Aventuras do Didi" e no remake "O Rebu". Sua primeira cena na TV foi ao ar em 1996 na novela Vira-lata.

Além de atriz, Gabi também trabalhou como dubladora de games, em Call of Duty: Black Ops III e em The Witcher III como Ciri.

> Gabi Costa, atriz da novela 'Órfãos da Terra', morre aos 33 anos no Rio

Conheça alguns dos papeis da trajetória:

1. Nada Será como Antes

Na minissérie, a atriz interpretava a figurinista Gabi. Bruna Marquezine e Jesuíta Barbosa também estavam no elenco.

Gabi Costa em Nada Será Como Antes Reprodução / Instagram

2. Haja Coração

Em 2016, Gabi fez participação na novela, que trazia Malvino Salvador e Mariana Ximenes como protagonistas.

Gabi Costa em Haja Coração Reprodução / Instagram

3. Babilônia

A novela de 2015 a trouxe como repórter do Jornal Jatobá. Em sua participação, Gabi entrevistou Aderbal, personagem de Marcos Palmeira.

Gabi Costa em Babilônia Reprodução / Instagram

4. Chapa Quente

A minissérie apresentava as confusões de Marlene (Ingrid Guimarães) e seu marido folgado Genésio (Leandro Hassum). Gabi participou como uma frentista.

Gabi Costa ao lado de Ingrid Guimarães e Tiago Abravanel em Chapa Quente Reprodução / Instagram

5. Tapas & Beijos

Em 2013, a atriz atuou na terceira temporada da série como Jessica. Integravam também o elenco Fernanda Torres e Andréa Beltrão.