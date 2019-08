No Dia Internacional do Gato, confira perfis famosos de pets nas redes sociais

Nesta quinta-feira (8) é comemorado o Dia Internacional do Gato. A data, criada ainda em 2002 pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, tem como objetivo de conscientizar pelos cuidados e respeito com os felinos. No Twitter, por exemplo, a hashtag #InternationalCatDay encheu a rede social de imagens e vídeos para os animais durante esta quinta.

O Verso listou alguns dos gatos mais famosos na internet, que colecionam seguidores e comentários nas postagens. Confira a lista:

1) Choupette

A gata do Karl Lagerfeld, designer de moda alemão que faleceu no dia 19 de fevereiro deste ano, acumula cerca de 287 mil seguidores no Instagram. Logo após a morte do dono, diversas matérias na imprensa afirmaram que a felina herdaria boa parte da fortuna deixada por ele.

2) Chico

Um dos primeiros gatos a reunir admiradores nas redes sociais, Chico tem sete anos e possui uma loja, divulgada por meio do Instagram. Com o nome "Cansei de Ser Gato", ele tem mais de 440 mil seguidores e nas postagens conta legendas divertidas.

3) Hamlet

Hamlet foi encontrado no capô do carro da atriz Mariana Xavier e, logo depois, foi adotado pela artista. Mariana já comentou, inclusive em vídeo publicado no Youtube, que até então não havia pensado em cuidar de um animal. Hoje, a atriz compartilha momentos da vida do bichinho nas redes, que conta com quase 10 mil seguidores.

4) Léon

Adotado pela Ordem dos Advogados do Brasil no Amapá, León tem um perfil voltado para o tema de Direitos dos Animais. No perfil do gato no Instagram, por exemplo, a imagem dele é usada para divulgar informações sobre castração e cuidados com pequenos pets.

5) Kibe

Gatinho da raça Maine Coon, Kibe vive com a mãe, a atriz Carolina Dieckman. Sempre em momentos de descontração ou descanso, as imagens do animal arrancam suspiros dos seguidores nas redes, onde tem mais de 14 mil seguidores.