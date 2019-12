No Dia do Samba, conheça espaços para curtir o ritmo em Fortaleza

Ritmo intimamente brasileiro, o samba é uma das maiores referências culturais do País, tanto pela música quanto pela dança que o estilo proporciona. Comemorado no dia 2 de dezembro, o Dia do Samba é um reconhecimento aos artistas que se dedicam a arte e viraram ícones do gênero, como o compositor Ary Barroso, homenageado desde a instituição da data, em 1940.

Outra característica do samba é a oportunidade de juntar amigos por meio da músicas: as famosas rodas de samba. Em Fortaleza, restaurantes e barzinhos fazem dessa prática uma programação semanal. Por isso, o Verso selecionou uma lista de lugares para curtir um bom samba na capital cearense.

Mercado dos Pinhões

O Sambadelas reúne mensalmente mulheres para tocar na roda de samba FOTO; THIAGO MATINE

O Mercado dos Pinhões recebe, mensalmente, o projeto Sambadelas Fortaleza, sempre na última quarta-feira do mês, exceto em dezembro e janeiro, a partir das 19h. O grupo promove uma roda de samba formada por mulheres com formação rotativa. A entrada é franca.

Horário: 19h

Endereço: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N, Centro

Café Couture

Além de samba, o Café Couture promove rodas de axé e pagode FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A roda de samba acontece aos sábados, a partir de 18h. As Minas no Samba dão início à programação, seguidas de um DJ, amigo da casa, que dá continuidade ao ritmo. Em sequência, apresenta-se a Roda de Bamba, e o encerramento é ao som de axé, samba e pagode. O valor do ingresso é de R$15.

Horário: 18h

Endereço: Rua dos Tabajaras, 554, Centro

Motolibre

Já se apresentaram na roda de samba Theresa Rachel, Borogodó e Rubens Gouveia FOTO: DUDA RABELO

Desde agosto, a atração fica por conta do projeto fixo Samba Maioral, com show do coletivo e um convidado, a partir das 22h. Já se apresentaram na roda de samba Theresa Rachel, Borogodó e Rubens Gouveia. Semanalmente, na conta do Instagram do restaurante, a lista amiga é divulgada, e para participar basta realizar um procedimento, que deixa o valor do ingresso em R$10. A entrada no dia custa R$15.

Horário: 22h

Endereço: Av. Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema

Bar do Zé Bezerra

Os clientes também podem participar da roda FOTO: KIKO SILVA

Além dos amigos da casa, o bar aceita que o público toque na roda de samba, aos sábados e domingos, a partir de 15h30. E o melhor: o local não cobra a mais pela música.

Horário: 15h30

Endereço: Rua Dom Manuel de Medeiros, 71, Parque Araxá

Churrascaria O Assis

Nas sextas-feiras há apresentações de cantores convidados e o público tem a oportunidade de tocar FOTO: ELAINE PINTO/REPRODUÇÃO

As rodas de samba acontecem nas terças e sextas, a partir das 19h e vai até às 22h. Como show fixo, a churrascaria recebe Neymar Dote, do Chorando e Cantando. Geralmente, nas sextas-feiras, há apresentações de cantores convidados e o público tem a oportunidade de tocar.

Horário: 19h

Endereço: Rua Adolfo Herbster, 190, Benfica

Giz Cozinha Boêmia

O Giz Cozinha Boêmia reservou uma programação especial em comemoração ao Dia do Samba FOTO: DIVULGAÇÃO

As apresentações acontecem geralmente aos domingos, das 15h às 20h. Em comemoração ao dia do Samba, o local organizou uma programação especial durante toda a semana, de segunda (2) a sexta (6) a partir de 19h, e sábado (7) e domingo (8) a partir de 13h. Das atrações confirmadas estão Marina Cavalcante, Choro das Minas e Quarteto de Bamba. O couvert artístico é de R$8.

Horário: 15h

Endereço: Rua Professor Dias da Rocha, 579, Meireles

Marcão das Ostras

O grupo Sambabau se apresenta no Marcão das Ostra sempre aos domingos FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O grupo Sambabau toca nas rodas de samba sempre aos domingos, às 17h. Em ocasiões especiais, convidados se juntam ao grupo para animar ainda mais a noite.

Horário: 17h

Endereço: Rua Professor Carvalho, 2901, Joaquim Távora

Teresa & Jorge

As rodas de samba começam às quintas-feiras e seguem até o domingo FOTO: REPRODUÇÃO

As rodas de samba do bar têm as tradicionais características cariocas. Acontecem às quintas e sextas, a partir das 21h, e aos sábados, às 16h.

Horário: 16h

Endereço: Rua João Cordeiro, 540, Centro

Embaixada da Cachaça

Os grupos Zabumbossa, Um Samba pro Seu Zé e Projeto Nosso Samba são as atrações da roda de samba do restaurante FOTO: DIVULGAÇÃO

O samba toma conta da casa aos sábados, das 15h às 19h. Os grupos Zabumbossa, Um Samba pro Seu Zé e Projeto Nosso Samba são as atrações e alternam os dias de participação em eventos especiais do local. O restaurante cobra um couvert de R$8 por pessoa.

Horário: 15h

Endereço: Rua João Brígido, 1245, Joaquim Távora

Bar da Mocinha

O bar é conhecido pelo pelo famoso Pagode da Mocinha FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES

É um dos locais mais tradicionais quando o assunto é roda de samba, conhecido pela concentração do Carnaval fora de época e pelo famoso Pagode da Mocinha.

Horário: 18h45

Endereço: Rua Padre Climério, 140, Meireles

Serpentina

A música ao vivo aparece no Serpertina em ritmos variados, como o chorinho, tocado aos domingos. O samba tem cadeira cativa sempre aos sábados.

Horário: 12h

Endereço: Av. Heráclito Graça, 760, Centro