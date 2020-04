No Dia do Livro Infantil, escritor cearense inaugura canal de contação de histórias

Neste sábado (18), é celebrado, em todo o País, o Dia do Livro Infantil, homenagem ao escritor Monteiro Lobato. E, mesmo num contexto difícil no qual vivemos atualmente, ações de valorização do momento não deixarão de acontecer.

Uma delas é lançada exatamente na data da efeméride. O escritor cearense Almir Mota vai inaugurar um canal que terá como objetivo contar histórias infantis. Você pode conferir neste link.

O planejamento é que a plataforma seja lançada com cinco ou seis conteúdos, recuperando a magia das narrativas voltadas para a infância, sendo direcionadas também para toda a família. A ideia é que sejam ideias simples, sem criar mistérios.

Numa rápida prévia no canal, dá para conferir que haverá enfoque sobre, por exemplo, a tradição oral africana e um emblemático personagem cearense, Bode Ioiô.

Além da contação, o objetivo, com o suporte digital, é também dar dicas de como escrever uma boa história ou poema, feito que Almir já fazia com a também contadora de histórias Júlia Barros.

O planejamento é que, além de contação de histórias, o canal ofereça dicas de escrita para crianças

Extensão

Após o lançamento do canal neste sábado, já há outra ação em vista. No dia 23 (quinta-feira), quando é comemorado o Dia Mundial do Livro, serão contadas histórias ao vivo. E, às 10h, o escritor promete uma pequena apresentação, com duração máxima de 15 minutos.

São passos concretos em direção a um maior aproveitamento do tempo dos pequenos e de seus familiares com todo o talento de quem já tem farta experiência no ramo. Almir Mota é escritor de literatura infantil com 23 livros publicados. É também editor da Casa da Prosa e coordenador geral da Feira do Livro Infantil de Fortaleza.

O profissional ganhou o II Concurso Literatura para Todos, do Ministério da Educação, em 2009, e integra projetos como o Lamparina de Histórias, realizado há mais de 20 anos no Ceará.