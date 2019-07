No Dia do escritor, Ana Miranda lê trecho de "Lavoura Arcaica" na Biblioteca Pública do Estado

A escritora cearense Ana Miranda realizará atividade na Biblioteca Pública do Estado/Espaço Estação nesta quinta-feira (25), a partir das 15h30, dia em que se comemora o Dia Nacional do Escritor. Ela lerá trecho da obra "Lavoura Arcaica", do autor paulista Raduan Nassar, considerada uma das obras seminais da literatura brasileira contemporânea.

O trecho "A Dança de Ana" será enfatizado na fala da artista, que considera a obra de Raduan "um monumento literário". A partir da leitura compartilhada, novos olhares devem ser fomentados sobre o título, um dos três homenageados na XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará.

O aguardado evento acontece de 16 a 25 de agosto, no Centro de Eventos do Estado, e reunirá nomes de peso na seara das letras, caso de Mia Couto, Tércia Montenegro, Conceição Evaristo, Mailson Furtado, Nina Rizzi, entre outros.

A leitura promovida por Ana Miranda, vale ressaltar, é uma das atividades pré-Bienal, antecipando os diálogos e debates que darão o tom da mostra, com tema "As Cidades e Os Livros" e com curadoria assinada por Ana e pelos professores Inês Cardoso e Carlos Vasconcelos.

Serviço

Leitura de trecho da obra de Raduan Nassar por Ana Miranda

Nesta quinta-feira (25), às 15h30, na Biblioteca Pública do Estado/Espaço Estação (Rua 24 de Maio, 60 - Centro). Aberto ao público. Contato: (85) 3101-6799