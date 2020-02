No Ceará, coxinha e pizza ganham versões com cuscuz

Que o cearense é empreendedor todo mundo já sabe, mas ele consegue ir além. Depois do sucesso do pastel de cuscuz criado por um bar em Fortaleza, descobrimos novas receitas de coxinha e pizza feitos da iguaria nordestina.

Na capital cearense, no Bairro de Fátima, uma petiscaria criou uma coxinha com massa de cuscuz. O produto nasceu após a repercussão da criação do pastel. O salgado é vendido com recheio de frango com catupiry ou carne de sol por R$ 5,50.

Em Juazeiro do Norte, um restaurante implementou o cuscuz como massa e recheio para uma pizza antes da coxinha. Há 10 meses, eles comercializaram o produto. O cliente pode pedir ainda recheio de frango, carne de sol e à bolonhesa. A iguaria custa R$ 24,90.



Veja imagens:

Coxinha de cuzcuz pode ser servida com frango e carne de sol Foto: Divulgação Em Juazeiro do Norte, a pizza de cuzcuz custa R$24,90Foto: Elias Bruno

Serviço

Coisas do Sertão

Avenida Padre Cícero - 3018 - Juazeiro do Norte

Telefone: (88) 3571.7676

Sr. Pesticos

Rua Barão de Aratanha - 1251 - Bairro de Fátima

Telefone: (85) 98916.5070