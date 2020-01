No BBB, Bianca Andrade diz ter reconstruído nariz, e Hadson fez harmonização facial

Em conversa na tarde desta sexta-feira (24) na casa do Big Brother Brasil 20, a blogueira Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, contou que já fez harmonização facial.



"O meu [nariz] já foi todo reconstruído", disse. Guilherme afirmou que não sabia reconhecer quando uma pessoa tinha feito plástica. Bianca, então, mostrou para ele as cicatrizes das cirurgias no nariz. Logo depois, o jogador Hadson Nery também contou que já fez harmonização facial e que gostou do resultado.



Na noite desta sexta-feira (24), acontece a primeira festa desta edição, que terá como tema "Os Opostos se Atraem". Toda a decoração será em preto e branco.



No sábado (25), acontece a prova do anjo, que será autoimune, e no domingo (26), a formação do primeiro paredão. Líder, Petrix Barbosa será o responsável por indicar um dos nomes a berlinda. Outros dois serão escolhidos pela casa, mas só um vai efetivamente para o paredão.



Isso porque, os dois vão disputar uma prova bate e volta, novidade desta edição, e o vencedor consegue se livrar da berlinda.