No BBB 20, Pyong Lee vive em mansão de R$ 20 milhões

Integrante da equipe de famosos do Camarote do Big Brother Brasil 20, o hipnólogo Pyong Lee, 27, já tem uma boa fortuna. Em 2018, ele mostrou em seu canal no YouTube que vive em uma mansão de R$ 20 milhões. O imóvel, no entanto, era alugado.

Na época, ele afirmou que o seu objetivo de vida era acumular R$ 1 bilhão antes dos 30 anos.

"Parece um castelo", afirmou Lee em um vídeo de 2018 ao mostrar a mansão ainda sem móveis. A alegria de Lee era tanta com a casa que ele chegou a instalar uma cama elástica no meio da mansão, de onde saltava do andar de cima.

Em um vídeo ao lado de Nathalia Arcuri, youtuber especialista em finanças, ela falou mais sobre a mansão. "Aluguei porque não compensa comprar. Não faz sentido investir em uma casa de R$ 20 milhões. Vai ser um dinheiro parado com um condomínio caríssimo. Muito melhor eu aplicar bem esse dinheiro", afirmou o hipnólogo, na época.

Pyong Lee conta com mais de seis milhões de seguidores em seu canal no YouTube, o maior do mundo sobre hipnose. Em 2018, esteve na lista da Forbes Under 30, que destaca jovens talentos em diferentes categorias. "As pessoas acham que vão olhar para mim e desmaiar! Hipnose não é um poder, não tem nada a ver com misticismo. É uma técnica", diz.

No primeiro dia do BBB20, Lee chamou a atenção ao revelar que foi abandonado pela mãe quando ainda era criança. Ele contou que ouviu uma discussão entre os seus pais e que lembra da imagem da mãe saindo da casa. Ela nunca mais voltou.