No BBB 20, Daniel dá risada de Thelma após sister chorar e revelar que está passando mal de fome

Entre polêmicas de assédio sexual e traição, a casa do BBB 20 ganhou mais um novo assunto. Durante a madrugada desta terça-feira (18), Thelma, que está na "xepa", acordou reclamando de fome: "que horas são? Eu posso comer um biscoito?".

Manu Gavassi se sensibilizou com a situação da sister e ofereceu suas bolachas. Não demorou muito para que Thelma chorasse por conta da fome. O momento chamou a atenção dos telespectadores, que logo se manifestaram nas redes sociais.

"Fome não é entretenimento", protestou os fãs do reality. Alguns deles também fizeram questão de analisar o momento em que Thelma chorava e a atitude de Daniel. "Pra quem não viu o Daniel rindo dela com fome está aí. Esse macho é tão escroto quanto qualquer outro da casa", escreveu uma internauta.

No momento destacado pela telespectadora, o brother, que atualmente vive um romance com Marcela, diz "a cara dela", em tom de humor. "Chorar por causa de fome nunca foi motivo de diversão. Desumano", sugeriu outra usuária do Twitter.

"Thelma deu 900 estalecas e chora de fome. Lucas deu nada e come três pratos. Daniel que só tinha 70 estalecas para dar, come pra caralho, perde estaleca o dia todo e ainda debocha dela estar com fome, que ódio", analisou internauta.

Na casa, além de Manu, Mari Gonzales comentou sobre a situação da médica. "Ô gente, ela não come miojo não? Vou fazer um miojo para ela agora". Gizelly se revoltou com a situação: "passar fome é a mais desgraça do mundo, ainda mais quem sempre teve tudo."

O assunto está em primeiro lugar no Trending Topics do Twitter, como assunto do momento.

Briga por comida

As brigas por comida estão cada vez mais frequentes. Recentemente a discussão envolveu Babu e Bianca Andrade. O ator fez arroz apenas para ele, Lucas e Prior, o que revoltou Bianca e Manu.

Babu havia deixado o arroz preparado na bancada da cozinha quando Bianca começou a mexer no alimento. Então, o competidor chamou a atenção dela, o que desencadeou mais uma briga por comida na casa.

Os participantes também entraram em desacordo por causa de biscoito e rapadura. Enquanto as meninas gostariam de dividir tudo igualmente, Babu e os meninos preferiam deixar à disposição de quem quisesse pegar, de acordo com a consciência de cada um.

Para piorar o clima na casa, Lucas não deu nenhuma estaleca para a compra do mercado da semana. A atitude de Lucas o colocou direto no paredão pelo voto do líder Guilherme.