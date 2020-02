No BBB 20, Babu critica Pyong por ausência na hora do nascimento do filho

Pyong Lee recebeu ajuda dos colegas de confinamento para vencer a Prova do Anjo nesta sexta-feira (21). O brother deve receber uma mensagem da família e conhecer o filho, Jake Lee, que nasceu no último domingo (18). Babu Santana comentou a situação com Felipe Prior e revelou sua opinião sobre o fato de o hipnólogo ter perdido o nascimento do primeiro filho.

"Muito maneiro que ele vai ver o filho dele. Já acho uma atitude horrorosa ele ter vindo pra cá e deixado o filho dele nascer sem ele. E que ele veja o filho, vamos ser complacentes. Também quero ver o filho dele", disse o ator.

Babu e Felipe Prior estão vestidos com as roupas do Monstro e revezando a guarda do quarto do Líder até domingo (23). Quem os indicou para o castigo foi Pyong Lee. Além da indicação do monstro e da mensagem da família, o Anjo costuma receber um almoço especial e o poder de imunizar um confinado na formação do próximo paredão.

Na conversa, Prior respondeu a Babu que os outros participantes armaram a vitória de Pyong, mas que não levantaria a questão na casa. Babu disse que se eles querem chegar mais a frente no jogo, tem que praticar a política da boa vizinhança.

Prior também não esconde o descontentamento com Pyong por ele tê-lo indicado ao Monstro. Em outra ocasião, Guilherme foi levar água para o brother, que estava em posição de guarda, mas recebeu a mensagem da produção de que não podia fazer aquilo.

"Tudo bem, deixa, já estou pagando meus pecados mesmo. Esse coreano vai tomar no c* dele, deixa comigo", afirmou Prior, exaltado.