'Ninguém determina como eu devo ser', diz Ney Matogrosso sobre Damares

Ney Matogrosso, 78, afirmou que nenhum Estado, igreja ou pessoa definirá o que ele pode ou não fazer. Em entrevista à Fabi Pereira, do Papo de Música, o cantor afirma que a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) não deveria se preocupar tanto com a vida sexual das pessoas.

"Eu jamais me submeterei a algum Estado ou a alguma igreja que venha decidir a minha vida particular. Ele pode decidir leis para o trânsito, mas a minha vida, como eu vivo, é minha e ninguém pode determinar como eu devo ser, como eu devo fazer. Só quem determina isso sou eu", afirma ele, na entrevista que vai ao ar na próxima terça-feira (21) via YouTube.

"Ninguém tem que te dizer o que você pode ou não pode. Não é Damares que vai dizer. O que Damares pode ensinar para a gente? Eles têm muita preocupação com a vida sexual das pessoas. Eu não entendo ter preocupação com a vida sexual de ninguém. Se você tem a sua vida sexual bem resolvida, você não está pouco se lixando pra vida sexual de quem tá do seu lado. Se você está preocupado com a vida sexual de outras pessoas, é porque a sua deve estar péssima", complementa.

O Papo de Música traz semanalmente entrevistas em tom intimista com artistas da cena musical brasileira, que vão de Pabllo Vittar a Adriana Calcanhotto. Neste mês, foram exibidas conversas com Djonga e Vitão.