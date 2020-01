Nicole Kidman doa R$ 2 milhões para ajudar no combate ao incêndio na Austrália

Australiana, a atriz Nicole Kidman resolveu fazer uma boa ação e doar ao Corpo de Bombeiros local o valor equivalente a R$ 2 milhões. A ideia dela é ajudar no combate às chamas que assolam seu país. Além de Nicole, outras celebridades já ajudaram. Dentre eles a atriz Celeste Barber e a tenista Ashleigh Barty, todas australianas.



Em uma rede social, contou sobre a ação. "O apoio, pensamentos e orações de nossa família estão com todos os afetados pelos incêndios em toda a Austrália. Estamos doando US$ 500 mil para os Serviços de Bombeiros Rurais que estão fazendo e dando tanto agora", disse.





Pelo menos metade da população de coalas na Austrália, que não está sofrendo uma doença mortal e é a chave para "garantir" o futuro da espécie, teria morrido desde o início dos incêndios que devastam uma ilha santuário, afirmaram neste domingo (5) os serviços de resgate.



A ilha Kangaroo, uma área natural turística na costa do estado da Austrália Meridional, abriga muitas espécies nativas, incluindo coalas, cuja população é estimada em 50.000 indivíduos.



Os incêndios que ocorrem na Austrália estão entre os piores da história do país. Mais de 20 pessoas já morreram, centenas de casas foram destruídas e uma área gigantesca foi queimada. Para piorar, o verão australiano está longe do fim e não há previsão de chuva tão cedo.