Neymar vive affair com modelo ex de Maluma, aponta revista

Neymar vive affair com a DJ e modelo Natalia Barulich, segundo a revista Caras. A digital influencer foi uma das convidadas da "Nuit blanche", festa temática do aniversário do jogador realizada no último domingo (2). A modelo usou as redes sociais para parabenizar o atleta. "Quando Neymar diz para vestir um branco casual... Feliz Aniversário Ney!!", escreveu.

Os rumores do relacionamento se intensificaram após a digital influencer começar a seguir no Instagram o pai e amigos do atleta, como Gabriel Medina e Nego do Borel. Natalia já seguia Rafaella, irmã de Neymar, nas redes sociais.

Os dois teriam começado o relacionamento em outubro de 2019, segundo a colunista Fábia de Oliveira do jornal O Dia. Desde o período, Natalia estaria acompanhando os jogos futebol do PSG e da Seleção Brasileira, times que Neymar atua.

A modelo é ex-namorada do cantor Maluma. O ex casal iniciou o relacionamento em 2017.