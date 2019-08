Neymar sobe ao palco com Paula Fernandes em show em Portugal

Neymar Jr, 27, viajou de Paris para Lisboa com seu pai para prestigiar a cantora Paula Fernandes, 34, que realizou uma série de shows em Portugal nos últimos dias.

Convidado pela própria cantora, Neymar assistiu a um show na noite desta segunda-feira (12) e surpreendeu os fãs que acompanhavam a apresentação.

Logo após Paula cantar "Juntos", versão brasileira da música "Shallow" de Lady Gaga, o jogador foi chamado para ao palco.

Sem poupar elogios, a cantora disse que o amigo era o Bradley Cooper dos sonhos de qualquer um, em referência ao ator que canta a música "Shallow" junto com Gaga e faz par romântico com ela no filme "Nasce Uma Estrela".

Neymar não chegou a cantar com Paula, o que, segundo apurou o colunista Léo Dias, seria uma promessa que ele teria feito à cantora.