Neymar e Anitta são flagrados aos beijos durante carnaval no Rio de Janeiro

Neymar e Anitta foram flagrados aos beijos durante a noite de segunda (4) em um camarote do carnaval do Rio de Janeiro. Os dois chegaram juntos à Marquês de Sapucaí e compareceram a um camarote onde estava a ex-namorada do jogador, a atriz Bruna Marquezine.

Convidados do "Nosso Camarote", espaço montado pelo ex-jogador Ronaldo, os dois foram fotografados juntos em diversos momentos da noite. De acordo com publicação do Uol, logo após o ocorrido, Bruna teria deixado de seguir Anitta no Instagram. Entretanto, ainda no meio do evento, voltou a seguir a cantora.

No Instagram, David Brazil, amigo das duas celebridades, postou foto do encontro entre os três e brincou na legenda. "Segura esse casal, Brasil", escreveu.

A festa na Sapucaí, inclusive, não teria sido o único local que Anitta e Neymar estiveram juntos. Ainda segundo o Uol, o jogador do PSG e alguns amigos foram à casa de Anitta para comemorar o carnaval após os desfiles das escolas de samba.