Neymar compartilha foto com o filho da ex, Carol Dantas

O filho do jogador Neymar, Davi, está com a mãe e o irmão em Paris, cidade onde o jogador do PSG mora. O atleta usou as redes sociais para compartilhar um registro do encontro com Davi e Valentin, sendo este fruto do casamento entre Carol Dantas e Vini Martinez.

Ca Dantas viajou para Paris com os filhos para o aniversário de Neymar, que faz 28 anos no próximo dia 5 de fevereiro. Vini Martinez não pôde viajar devido a compromissos profissionais, mas deve ir à capital francesa em breve para encontrar a família.

A digital influencer usou as redes sociais para comentar a relação dela com Neymar. "Se acostumem com a (minha) amizade com o pai do meu filho. Vocês não sabem a felicidade que é dele (Davi) ver que os pais dele se dão bem e que a gente tem uma boa convivência. Sei que não é fácil, são poucas pessoas que conseguem isso, mas a gente não tem nada para ter de ruim com o outro", contou.

O pai de Valentin também compartilhou registro de Neymar com o filho e o enteado. Vini publicou uma imagem de Davi e Valentin para falar sobre família. "Se depender de nós, o mundo é de vocês. Pai tá off, mas online daqui", escreveu.