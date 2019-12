Neymar aluga mansão de luxo na Bahia e leva amigos para passarem virada do ano

O jogador Neymar já está curtindo a folia de Réveillon. O destino deste ano é a Bahia. Para isso, ele levou os parças para passarem junto com ele a virada de 2019 para 2020 numa luxuosa mansão em Barra Grande, na Bahia. Dentre os convidados ilustres estão o também jogador Lucas Lima, o surfista Gabriel Medina, o participante do De Férias com o Ex Flávio Nakajima e algumas amigas do atacante do PSG.



De acordo com o colunista Leo Dias, as únicas coisas que não são bem-vindas na mansão são as filmagens, os stories e os aparelhos celulares. Por lá, acontecem muitas festas particulares que são podem vazar nas redes sociais.



Porém, uma pequena amostra da folia que acontece pela região já vazou. Um vídeo de sete segundos mostra Neymar bem à vontade dançando com Gabriel Medina e duas moças.



Perto de Marquezine

Bruna Marquezine também escolheu a Bahia para passar a virada de Ano-Novo, porém, ela está em Trancoso, que fica quase 500 km de distância de Barra Grane, a mansão onde está Neymar.



Trancoso, aliás, é o local escolhido por grande parte dos famosos, que deixaram de lado Noronha após comentários do chamado 'surubão de Noronha', para se divertirem em terras baianas. Até mesmo Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, que têm casa em Noronha, preferiram viajar até a região para passar o Réveillon.