Neto de Regina Casé emociona internautas em homenagem a Kobe Bryant

View this post on Instagram

Uma das coisas maravilhosas que aprendi com o meu amor @joaopedrojanuario foi a amar o basquete assim como ele. Eu sempre gostei e pratiquei esportes desde pequena. Mas o João sempre fez questão de me mostrar como o esporte ensina tantas coisas pra gente, como ele aprendeu com o basquete, que trouxe tantas alegrias e está presente em quase tudo que ele faz até hoje. Me lembro que no início do nosso namoro perguntei pra ele: se você pudesse conhecer um ídolo para conversar. Quem vc escolheria? E ele respondeu: Kobe! Eu comecei a me envolver com esse mundo do basquete através da paixão do João por esse cara, Kobe Bryant. Em poucos meses já sabia todos os nomes dos jogadores, vibrava a cada cesta assim como ele. É lindo acompanhar o amor do João por esse esporte emocionante e por esse atleta tão incrível. João lê o livro do Kobe para o Brás quase todos os dias, tipo as histórias dos super-heróis que ele gosta. “Tipo” não, o Kobe sempre foi o seu super-herói, que voava literalmente até a cesta! Quanta elegância! Tive que postar esse vídeo antigo do Brás vendo um dos livros que ele mais gosta e fazendo o mesmo movimento cheio de concentração e alegria. Quantos meninos como o Brás e o João aprenderam a magia do basquete por causa dele? Aliás, quando alguém pergunta para o Brás quem é o seu jogador favorito ele responde assim como o João, cheio de orgulho: KOBE. No vídeo Brás diz: “Vou pegar a bola igual a do Kobe. Peraí Kobe!” ❤️