Netflix divulga trailer de 'O Irlandês', novo longa de Martin Scorsese

A Netflix divulgou nesta quarta (31) o primeiro trailer de "O Irlandês", novo filme de Martin Scorsese. Com Robert de Niro, Al Pacino e Joe Pesci no elenco, o longa retoma o interesse do diretor pelos bastidores do crime organizado ao mergulhar na história verídica do desaparecimento do líder sindical Jimmy Hoffa, nos anos 1970.

Hoffa é vivido por Al Pacino. Já De Niro interpreta Frank Sheeran, um veterano da Segunda Guerra contratado por uma família mafiosa para assassinar o sindicalista. Como o longa se passa durante várias décadas da vida de Sheeran, De Niro, hoje com 75 anos, foi rejuvenescido com a ajuda de CGI (imagens geradas por computador). Esta é sua nona parceria com Scorsese, iniciada em 1974 com "Caminhos Perigosos".

Não é a primeira vez que a vida de Hoffa é contada em um filme. Em 1992, Jack Nicholson interpretou o personagem em "Hoffa", dirigido por Danny DeVito.

"O Irlandês" faz sua estreia no Festival de Cinema de Nova York, em 27 de setembro deste ano, mas ainda não tem data de lançamento definida na Netflix. O diálogo telefônico ouvido no trailer já havia sido revelado no Oscar deste ano, em um teaser sem imagens.

A parceria entre Scorsese e Netflix indica mais uma busca da gigante do streaming pelo Oscar. Segundo a publicação especializada The Hollywood Reporter, o projeto foi anunciado há mais de dez anos, em 2008, e originalmente pertencia à Paramount. A plataforma só assumiu o projeto em 2017.

Este ano, a Netflix conquistou três estatuetas na premiação por "Roma", drama autobiográfico em preto e branco dirigido por Alfonso Cuarón. Perdeu, contudo, o prêmio de melhor filme para "Green Book", de Peter Farrelly.