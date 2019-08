Netflix divulga teaser e título de continuação de 'Breaking Bad'

Se você é fã de "Breaking Bad" e já se pegou pensando como seria um filme que continuasse a saga de alguns dos seus personagens favoritos, seus desejos foram atendidos. A Netflix anunciou no sábado (24) que dia 11 de outubro estreia em sua plataforma "El Camino - A Breaking Bad Film".

A trama mostrará o que aconteceu a Jesse Pinkman (Aaron Paul) logo após o episódio final da série que foi ao ar dia 29 de setembro de 2013. No teaser divulgado pelo streaming, Skinny Pete (Charles Baker) se recusa a dar o paradeiro de Pinkman durante interrogatório policial.

Não há informações se outros personagens do elenco original da série, como Walter White (Bryan Cranston) e Saul Goodman (Bob Odenkirk), participarão do longa. A produção foi rodada em Albuquerque (EUA), mesma cidade que serviu de locação a "Breaking Bad".

O estrondoso sucesso da série não deveu-se apenas ao carisma dos personagens, mas também a riqueza e cuidado dos detalhes. Não foi à toa que "Breaking Bad" venceu diversos prêmios, entre os quais dois Globos de Ouro.

As cinco temporadas que contam a história do professor de química que se une a um de seus alunos para produzir metanfetamina, tornando-se assim um dos maiores traficantes da região, está disponível no catálogo da Netflix. Há ainda no streaming o spin-off "Better Call Saul", que conta como o advogado James Morgan transformou-se em Saul Goodman.