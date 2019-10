Netflix anuncia 'Esquadrão 6', longa de ação com Ryan Reynolds

Um trailer com muita ação apresenta o longa "Esquadrão 6", de Michael Bay para a Netflix. O diretor de filmes da franquia Transformers, além de "Pearl Harbor" (2001) e "Armageddon" (1998), dirige uma ficção futurista protagonizada pelo ator Ryan Reynolds.

O personagem lidera um grupo de pessoas que foram dadas como mortas e agem pela Justiça em missões especiais. O time é formado pela atriz Mélanie Laurent (de "Bastardos Inglórios)", Corey Hawkins, Adria Arjona, Ben Hardy e Manuel Garcia-Rulfo.

Segundo a sinopse do longa, esse grupo é formado por pessoas "de várias partes do mundo, cada um o melhor no que faz e que foram escolhidos não só por suas habilidades, mas pelo desejo singular que eles têm de apagar seus passados para mudar o futuro".

O filme estreia na plataforma dia 13 de dezembro.