Netflix adiciona 21 filmes do Studio Ghibli em seu catálogo

Quase todas as obras do Studio Ghibli serão adicionados ao catálogo da Netflix a partir do dia 1 de fevereiro. A inserção dos fimes foi anunciada na madrugada desta segunda-feira (20) pelo serviço de streaming. Os clássicos "Meu amigo Totoro", "A viagem de Chihiro" e "Princesa Mononoke" podem ser esperados.

Ao todo, serão inseridos 21 filmes do estúdio de animação japonês. Esta também será a primeira vez que o catálogo terá legendas em mais de 28 idiomas, além de ser dublado em mais de 20 línguas.

A novidade não contempla todos os mercados, deixando de fora os Estados Unidos, Canadá e Japão. Porém, os fãs brasileiros poderão conferir todas as obras, que serão disponibilizadas em três lotes.

Confira abaixo os filmes do Studio Ghibli que serão adicionados à Netflix em 2020:

Dia 1 de feveiro

O Castelo no Céu (1986)

Meu Amigo Totoro (1988)

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)

Memórias de Ontem (1991)

Porco Rosso (1992)

Ocean Waves (1993)

Contos de Terramar (2006)

Dia 1 de março

Nausicaä do Vale do Vento (1984)

Princesa Mononoke (1997)

Meus vizinhos, Os Yamadas (1999)

A Viagem de Chihiro (2001)

O Reino dos Gatos (2002)

O Mundo dos Pequeninos (2010)

O Conto da Princesa Kaguya (2013)

Dia 1 de abril

Pom Poko - A Grande Batalha dos Guaxinins (1994)

Sussuros do Coração (1995)

O Castelo Animado (2004)

Ponyo - Uma Amizade que Veio do Mar (2008)

Da Colina Kokuriko (2011)

Vidas ao Vento (2013)

As Memórias de Marnie (2014)