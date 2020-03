Neste Dia Mundial do Teatro, confira espetáculos disponíveis gratuitamente em plataformas online

Desde 1961, 27 de março marca o Dia Mundial do Teatro. A data costuma reunir os amantes desta arte em equipamentos culturais por todo o planeta, mas em 2020 será diferente. Em virtude da pandemia de coronavírus, aglomerações devem ser evitadas, e, por isso, membros da Escola Porto Iracema das Artes, sediada em Fortaleza, prepararam uma lista com indicações de espetáculos, aulas e debates disponíveis nas plataformas online, com destaque para produções cearenses e nacionais.

O material integra parte de uma série de ações online realizadas pelo Porto Iracema, para a divulgação de artes e artistas que podem nos ajudar a atravessar esse "mar agitado". Na Embarcação das Artes, a instituição trará listas com dicas de shows, espetáculos, filmes, aulas e outras produções disponíveis no meio digital, de preferência gratuitas, além de oferecer lives no Instagram da escola para que, mesmo nesse distanciamento necessário, estejamos sempre juntos.

Todos os vídeos de teatro podem ser acessados gratuitamente. Confira clicando nos links a seguir:

– Espetáculos Cearenses

Apareceu a Margarida, de Ricardo Guilherme

AQUELAS – Uma dieta para caber no mundo, Manada Teatro

Dois Vagabundos à Sombra da Espera, Coletivo Atuantes em Cena

Avental Todo sujo de Ovo, Grupo Ninho de Teatro

Baldio, Pavilhão da Magnólia

É Proibido Proibir, de Ricardo Guilherme

Final da Tarde, Grupo Teatro de Caretas

Îandé Tekoha, Grupo Expressões Humanas

Leitura do texto “Névoa”, Bagaceira de Teatro (MOPI do projeto Inventário para Poéticas Futuras)

Mapa do Flâneur, Grupo Toca da Matraca (Lab Teatro 2019)

Maquinista, Pavilhão da Magnólia

Metrópole, Inquieta Cia

Ogroleto, Pavilhão da Magnólia

Orlando, Grupo Expressões Humanas

O Pequeno Príncipe, Coletivo Atuantes em Cena

Poeira, Grupo Ninho de Teatro

Ramadança, de Ricardo Guilherme

Restos Cavam Janelas, Comedores de Abacaxi S/A

– Espetáculos Nacionais

O Amargo Santo da Purificação, Ó Nóis Aqui Traveiz

Amor Te Espero, Barracão Teatro

Aos que virão depois de nós – Kassandra in procecess, Ói Nóis Aqui Traveiz

Automákina Universo Deslizante, Grupo De Teatro De Pernas Pro Ar

Circo do só eu, Barracão Teatro

Diário Baldio, Barracão Teatro

Hysteria, Grupo XIX de Teatro

Hygiene, Grupo XIX de Teatro

A Missão – Lembrança de Uma Revolução, Ói Nóis Aqui Traveiz

O Pintor, Barracão Teatro

VIÚVAS – Performance Sobre a Ausência, Ói Nóis Aqui Traveiz

– Processos teatrais

“A Última Invenção”, processo de construção da nova vivência do grupo De Pernas Pro Ar

Documentário em 04 partes do projeto “10 anos levantando Poeira” (Grupo Ninho do Teatro)

Diário de bordo do projeto “Alquimia Teatral”, desenvolvido no Lab Teatro 2019

Parte 01, Parte 02 e Parte 03

Documentário sobre o processo de criação de Orlando (Grupo Expressões Humanas)

– Aulas do Porto Iracema

Aula aberta “O Processo Criativo do Ator no Audiovisual”, com Chico Diaz

Aula aberta “Biografias da atriz”, com Grace Passô

– Aulas, debates e entrevistas

Masterclass: Contra o Teatro Político, com Olivier Neveux e mediação de Maria Lucia Pupo

Políticas Públicas para Cultura: Confrontações Ideológicas, com Pr. Alexandre Gonçalves, Eduardo Gianetti, Rosane Borges e Vladimir Safatle

Contradições no Debate da Cultura como Bem Comum, com Carla Akotirene, Grazi Medrado, Jaqueline Elesbão, Jé Oliveira e Gyl Giffony

Entrevista Pública com Andréia Pires (MITsp 2020)

Seminário Perspectivas Anticoloniais (MITsp 2020)

Mesa 1 – Do Tempo, com Ailton Krenak e Paulo Arantes

Mesa 2 – Das Ações, com Grace Passô, Paula González Seguel e Eleonora Fabião

Mesa 3 – Passado: Permanência e Ruptura, com Peter Pál Pelbart e Luiz Felipe de Alencastro

Mesa 4 – Do Comum com Jean Tible e Ana Kiffer

