Neil Peart, baterista do Rush, morre aos 67 anos, diz revista

Neil Peart, baterista da banda Rush, faleceu aos 67 anos na cidade de Santa Monica (EUA). A informação foi divulgada pela revista norte-americana Rolling Stone, nesta sexta-feira (10). O canadense morreu de um câncer no cérebro. Um porta-voz da família disse à revista que o diagnóstico foi dado há três anos.

Neil era um dos bateristas mais importantes da história do rock, com forte atuação no heavy metal. Ele nasceu em 12 de setembro de 1952, em Ontário, no Canadá. Com 13 anos começou os estudos de bateria. Ele entrou para banda Rush em 1974. O grupo foi formado pelo guitarrista Alex Lifeson em 1968, mesmo ano em que começou o baixista e vocalista Geddy Lee.

O grupo Rush se consolidou como um dos trios mais reconhecidos do rock nos anos 1970. O trio encerrou as atividades na música em 2018.