Nego do Borel troca farpas com sogro após reatar namoro com Duda Reis

O cantor Nego do Borel, 27, anunciou nesta semana em suas redes sociais que reatou o namoro com Duda Reis, 18, após alguns meses separados.

A notícia, no entanto, não foi comemorada por todos e iniciou uma sequência de troca de farpas entre o artista e os pais da jovem.

Na manhã deste sábado (25), a assessoria do músico afirmou, por nota, que seu advogado cuidará do caso agora e destacou que "foram faladas muitas inverdades". Segundo sua assessoria, Nego do Borel prefere preservar sua namorada e está muito triste com tantas mentidas a seu respeito.

A polêmica começou após o anúncio de volta do casal. O médico Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda, usou as redes sociais para comentar e, sem citar o nome do cantor, disse que "amar também é saber dizer não, principalmente quando vemos nossos filhos caminharem para a própria destruição".

"Às vezes o amor que temos pelos nossos filhos, a luta que travamos com eles, não são reconhecidas, nos viram as costas. Quando tudo se exaure precisamos deixá-los seguir o caminho que eles escolheram, mesmo já conhecendo o sofrimento que eles irão encontrar no final", completou o médico.

O músico então respondeu, também em nota divulgada por sua assessoria, que não se pronunciaria sobre tudo que já ouviu sobre a opinião dos pais de Duda em respeito à relação dos dois. "No que depender de nós, só será usado em casos extremos", afirmou ele.

"Eu fico muito triste por ver como as coisas estão acontecendo em relação aos pais da Duda. Infelizmente vivemos numa sociedade em que pessoas de cor de pele preta ou vindas de comunidade, são muito marginalizadas, mesmo que a gente tenha conseguido mudar de vida com o suor do nosso trabalho honesto."

O pai da atriz não deixou quieto e voltou a responder o cantor, a quem chamou de canalha. "Quer nos rotular de racistas, mas não comenta o quão bem foi recebido aqui em nossa casa durante muito tempo", afirmou o médico.

"É um arrogante, prepotente, se acha o melhor! É um manipulador contumaz! É só ver o histórico dele na internet, como foi a relação com todas as namoradas, olhar as polêmicas que ele se meteu nos últimos tempos, os escândalos e por aí vai! Cuidado com o que você diz, rapaz! Você não tem propriedade para isso!".

Nego do Borel e Duda Reis já tinham namorado por cerca de um ano antes de reatarem o relacionamento há algumas semanas. Depois de anunciarem a volta, eles chegaram a participar de uma doação de ovos de Páscoa na comunidade em que o músico nasceu.

O cantor também anunciou nesta sexta (24) a morte de um tio devido ao novo coronavírus. "Estou muito triste, não consigo nem dormir, pra mim acabou a semana toda. Papai do céu conforte os corações da nossa família", afirmou ele em suas redes sociais.

O pai de Duda foi procurado para comentar, mas ainda não retornou o contato da reportagem.