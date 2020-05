Nego do Borel se batiza em igreja evangélica e se diz um novo homem

View this post on Instagram

Eis aqui um homem novo, que dia maravilhoso, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba; e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu Filho amado; em ti me tenho comprazido. Lucas 3:21-22