Nathalia Dill revela plano para casamento com Pedro Curvello: "depois de novembro"

Atualmente no ar em "A Dona do Pedaço", a atriz Nathalia Dill falou sobre os planos para o casamento com o cantor Pedro Curvello, em entrevista exclusiva ao Gshow, e contou que a cerimônia deve acontecer depois de novembro deste ano.

"A gente não fez nenhum preparativo ainda porque estar na novela é muito enloquecedor", disse aos risos. "Ainda não temos uma data também, mas depois de novembro com certeza", finalizou. O relacionamento entre os dois foi confirmado em fevereiro de 2018 e o noivado foi revelado em maio deste ano.

A entrevista foi concedida na participação de Nathalia no Domingão do Faustão, onde ela esteve presente como júri da Dança dos Famosos. No quadro Curiosidades do Povo, ela também falou sobre a personagem Fabiana, que interpreta atualmente na novela das 9. "Eu não me identifico com ela, mas admiro a determinação, a praticidade, a forma como ela consegue organizar e administrar", disse sobre a trama.

Questionada sobre quais as profissões cogitadas antes da escolha da carreira como atriz, Nathalia comentou ter pensado em psicologia e ceramista.