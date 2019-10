Nathalia Dill é retirada de voo com outros seis passageiros e critica empresa aérea

Nathalia Dill, a vilã Fabiana da novela "A Dona do Pedaço", disse nesta sexta-feira (11) que foi retirada de um voo que iria de São Paulo para o Rio de Janeiro, com outros seis passageiros, por "sobrecarga". Em publicação no seu perfil no Instagram, ela criticou a Gol pela demora em resolver a situação.

"Pagamos as passagens e não podemos voar. Agora estamos aqui esperando uma solução que não chega nunca! E ao lado do nosso grupo tem um casal que teve o voo cancelado sem aviso! Meu Deus! Uma simples viagem virou um transtorno gigantesco!", escreveu.

A assessoria de imprensa da Gol informou por meio de nota que "por motivo de segurança" o voo 1016 (Congonhas - Santos Dumont) precisou passar por um "procedimento de ajuste de peso" na manhã desta sexta (11).

"Os clientes foram imediatamente acomodados em outro voo e já seguiram viagem. A companhia lamenta pelos transtornos causados e reitera que medidas como essa visam garantir a segurança de todos, valor número um da empresa", disse em nota.