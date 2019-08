Natalie Portman viverá astronauta em novo filme 'Lucy In The Sky'

Depois de muitos papéis, a atriz Natalie Portman, 38, dará vida a uma astronauta nos cinemas. Em um filme que leva o nome de uma música dos Beatles, a atriz será dirigida por Noah Hawley, que esteve a frente de muitos produtos audiovisuais, como "Fargo" (2014).

A história protagonizada por Portman abordará o isolamento desses profissionais depois de passarem muitos anos no espaço. A personagem de Natalie será Lucy Cola, que foi inspirada na astronauta Lisa Nowak, e terá um relacionamento obsessivo com seu parceiro de trabalho, interpretado pelo ator Jon Hamm no filme.

O filme tem direção de Noah Hawley, produção de Reese Witherspoon e produção executiva de Bruna Papandrea. A trama do longa foi escrita por Brian C. Brown e Elliott DiGiuseppi.

Sem previsão de estreia no Brasil, "Lucy In The Sky" foi selecionado para participar do Festival de Toronto, que acontecerá entre os dias 5 a 15 de setembro, e tem estreia nos Estados Unidos marcada para o dia 4 de outubro.