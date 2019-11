Nasce Uri, primeiro filho de Letícia Colin

Leticia Colin (29) deu à luz seu primeiro filho na manhã desta quinta-feira (14), na maternidade da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. O bebê Uri nasceu de parto normal, e é fruto da relação da atriz com o também ator Michel Melamed (43), com quem ela está desde 2016.

Nesta quarta-feira (13), horas antes do nascimento, Colin havia feito uma brincadeira sobre sua 37ª semana de gestação. "E no Discovery Colin de hoje: confira a incrível explicação etimológica do mood atual 37 semanas, peixe-mulher", escreveu no Instagram.

Enquanto aguardava o nascimento do bebê, a atriz chegou a dizer que ela e o marido não sabem como é ser pais. "Está nascendo um pai, uma mãe, um filho", afirmou ela no programa Altas Horas.

A atriz contou que a gravidez foi uma surpresa e só fez o teste porque começaria uma dieta rigorosa para um projeto. "Comprei um teste e fiz. Esperando o tempo passar, fiquei conversando com meu marido, olhei [o teste]. Ele falou: 'Para, Letícia, não brinca com isso'. Ele olhou [o teste] e ficamos os dois nos olhando uns 30 segundos".