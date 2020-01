Nasce Ravi, filho de Alok e Romana Novais

O primeiro filho de Alok e Romana Novais nasceu às 8h20 da manhã desta sexta-feira (10). A médica começou a ter dilatações na madrugada e Ravi nasceu de parto vaginal em uma maternidade de São Paulo, conforme divulgado pelo artista.

Na reta final da gravidez, a mamãe de primeira viagem compartilhou uma foto da barriga, e usou a legenda para especular a data de nascimento de Ravi. Alok queria que o menino nascesse antes do dia 20 por conta do signo aquário. "Alok acha que (nasce) só depois do dia 15/01, porém não quer que passe do dia 20 porque não quer que seja aquariano (detalhe é o meu signo)", escreveu.

Alok disse que a brincadeira era apenas uma implicância com Romana, já que ela é aquariana. Segundo a astrologia, as pessoas que fazem aniversário entre 22/12 e 20/01 tem Sol no signo de Capricórnio. Portanto, Ravi é capricorniano.

Os dois se casaram em janeiro de 2019 com uma cerimônia no Cristo Redentor. A gravidez da esposa foi anunciada por Alok no palco da Tomorrowland, festival de música eletrônica da Bélgica.