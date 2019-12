Nasce Léo, primeiro filho de Marília Mendonça

O filho de Marília Mendonça nasceu nesta segunda-feira (16), em Goiânia. De acordo com a assessoria da cantora e Murilo Huff, pai do bebê, a mãe e Léo passam bem. As informações são da Revista Quem.

Por meio da assessoria, Marília ainda se derreteu pelo pequeno: "Ele é lindo". Ainda não há confirmação se o parto foi normal ou cesária.

No início do mês de dezembro, a cantora anunciou pausa na carreira para se dedicar à maternidade. "Com lágrimas nos olhos, anuncio que, oficialmente, pausei a minha vida para esperar a minha vida", afirmou em post no Instagram.