Nasce Jake, filho de Pyong e Sammy Lee

O filho do brother Pyong Lee, Jake, nasceu na manhã do último domingo (16) de parto normal. De acordo com o colunista Leo Dias do portal UOL, o bebê nasceu com 3kg e 200g às 11h30. O hipnólogo está confinado no BBB20 e ainda não sabe da notícia.

Sammy Lee, esposa de Pyong, compartilhou uma foto do barrigão ainda no domingo e brincou com a contagem regressiva do nascimento de Jake. "BUM olha esse barrigao!!! 40 semanas e 2 dias", escreveu.

A esposa de Pyong sofreu com uma anemia profunda durante a gravidez e precisou tomar algumas vitaminas para o desenvolvimento de Jake.