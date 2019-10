Narcisa Tamborindeguy fura fila em noite de autógrafos de Fernanda Montenegro e causa tumulto

A socialite Narcisa Tamborindeguy provocou revolta entre os fãs de Fernanda Montenegro que foram ao lançamento do livro "Prótolo, ato, epílogo", na noite da última quarta-feira (10), no Rio de Janeiro. Narcisa chegou a ser vaiada e agredida por uma mulher que esperava na fila para receber o autógrafo da atriz, segundo a colunista Fabia de Oliveira do Jornal o Dia.

A fila de fãs famosos e anônimos da artista que completa 90 anos neste mês foi organizada às 17h, mas começou a ser formada desde o início da tarde. Narcisa chegou a livraria por volta das 22h e disse ao jornal Extra ter sido autorizada pela assessoria de Fernanda Montenegro a falar diretamente com a atriz. Após o encontro, ela teria sido supreendida com três tapas nas costas, mas não registrou queixa na polícia. No Instagram, Narcisa se limitou a postar foto do encontro com a artista.