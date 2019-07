"Não tem rancor, não tem mágoa", diz Mileide Mihaile sobre Wesley Safadão

A empresária Mileide Mihaile afirmou que a paz está selada com o ex-marido, o cantor Wesley Safadão, e que busca focar na revitalização de sua carreira profissional. A influencer prestigiou os blocos do Fortal 2019 e falou sobre sua vida pessoal e profissional.

"Não tem rancor, não tem mágoa, está todo mundo feliz e bem. E tenho muita sede de viver tudo o que eu sonho. Peço muita compreensão do público. A paz já está selada", diz Mileide.

O desentendimento dela com Safadão chegou à Justiça com vários processos movidos por ambas as partes. Tudo teria começado pelo valor pago por Safadão de pensão a Yhudy, o filho de sete anos dele com Mileide. Em julho de 2018, eles chegaram ao primeiro acordo. O cantor não quis revelar qual o valor acordado, alegando que o processo era sigiloso.

No fim de 2018, Safadão entrou com processos na Justiça para investigar ataques sofridos contra ele e sua família pelas redes sociais nos últimos sete anos. Ele também chegou a dizer que tinha provas do envolvimento de Mileide.

Em fevereiro desde ano, Mileide processou o ex-marido por calúnia, injúria e difamação e pediu R$ 900 mil de indenização por danos morais. A atual mulher de Safadão, Thyane Dantas, e a mãe do cantor, Maria Valmira Silva de Oliveira, também foram incluídas no processo.

Questionada se almoçaria ou jantaria com Thyane, Mileide disse que "um almoço ou jantar não faz muito bem o nosso perfil, mas conviver com respeito, sim."

Carreira profissional

Mileide Mihaile afirma que, atualmente, deseja se "lapidar profissionalmente". Até o início de 2020, ela pretende lançar uma linha de cosméticos e, para isso, se inspira na modelo Kylie Jenner e na atriz Marina Ruy Barbosa.

"Sou uma garota que tem um estalo diferente. Tive a sorte de ser empresária e ter uma empresa muito cedo. Isso me dá uma visão ampliada de todo o mercado. Eu amo estar nesse mundo digital. Estou lapidando novos contratos e produtos, que terá meu nome e assinatura".

A empresária diz que o projeto ainda está em fase inicial, mas que a perspectiva é que seja lançado no primeiro semestre de 2020. "Espero que vocês amem. Estou mito eufórica com muita vida, com meus projetos. Estou muito feliz. Gosto de trabalhar com leveza".