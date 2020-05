'Não queremos ser passageiros', diz Melim sobre novo álbum mais maduro

A maturidade chegou à banda Melim no segundo disco de carreira que o grupo apresenta aos fãs nesta sexta (15): 'Eu Feat. Você'. Pelo menos é essa a conclusão do trio de irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo. O novo projeto de pop good vibes, segundo eles, é mostrar uma nova essência com a abordagem de mais temas.

Em entrevista à reportagem, Rodrigo Melim afirma que é a hora do trio evoluir e de mostrar definitivamente a que vieram. "Imagino a gente fazendo shows e sendo relevante. Quero que as pessoas tenham orgulho de nós, não queremos ser passageiros. Por isso que neste trabalho a gente mostra mais evolução, maturidade."

Gravado em Los Angeles, o disco reúne oito canções inéditas -a única exceção é "Gelo", já divulgada anteriormente- e vem acompanhado por um documentário sobre a viagem deles aos Estados Unidos e de um clipe da canção que dá nome ao álbum "Eu Feat. Você". Serão de quatro a cinco episódios de até dez minutos com os bastidores das gravações a serem disponibilizados no canal do YouTube da banda.

O estúdio de gravação americano ao qual tiveram acesso foi o mesmo utilizado por ícones, como Beatles, Frank Sinatra e Queen. "Queríamos uma imersão total. E Los Angeles tem tudo a ver, pois tem um toque urbano artístico bem a nossa cara. É legal fazer uma conexão e ver onde a musica leva a gente. Não esperávamos nada disso em tão pouco tempo", diz Melim, ao ressaltar os três anos de carreira do grupo.

Na primeira parte do disco há mais variedade de estilos com referência ao pop e outros que flertam com o romântico e com o reggae. Os singles "Eu Feat. Você", "Relax", "Cabelo de Anjo", "Cantando eu vou", "Quem me Viu", "Menina de Rua" e "Pega a Visão" são diferentes de tudo o que eles já fizeram e abordam novas temáticas, como desigualdade social.

"Nos sentimos prontos para falar sobre outras paradas. Esse CD tem positividade, amor, mas abrimos o leque e queremos abrir ainda mais. A 'Menina de Rua' foi composta após meu irmão, Diogo, conhecer uma menina no farol em condições precárias. Então, há um choque de realidade", explica Melim.

Já a segunda metade do álbum deverá ser lançada pós-pandemia e será mais pop. Novas participações ainda podem acontecer até lá. Rodrigo Melim conta que a produção do disco começou pouco tempo antes de a pandemia se espalhar nos Estados Unidos. Ele afirma que deixaram o país no início da crise sanitária e, apesar desse assunto estar presente há pelo menos dois meses na vida das pessoas, nenhuma das canções foi feita pensando nesta temática.

Mas Melim diz acreditar que as pessoas podem traçar paralelos entre uma ou outra melodia com a atual crise mundial. "'Cabelo de Anjo', por exemplo, fala sobre não nos sentirmos sozinhos. Algumas pessoas podem ligar ao cenário atual, mas não foi o nosso objetivo."

Participações e clipes

No novo projeto musical Gabi, Diogo e Rodrigo Melim conta com participações especiais de Rael ("Relax"), Lulu Santos ("Cabelo de Anjo") e Saulo ("Cantando Eu Vou"). Cada uma das canções foi pensada para cada artista convidao.

"

Rael nós o encontramos na correria de shows. Nós tínhamos ele como referência de um cara que sabe fazer o imprevisível e melodias suingadas. Saulo também conhecemos fazendo shows. Ele é positivo, leve, humano e talentoso. E Lulu foi um sonho realizado", diz Melim.

Nesta sexta-feira (15), a banda lançou o primeiro clipe da série de 13 webclipes: "Eu Feat. Você". A banda ainda prepara uma live para esta sexta, às 22h45, para falar sobre as músicas, e conversar com os fãs, além de contar algumas surpresas. "Só queremos continuar fazendo músicas do bem e sendo felizes."