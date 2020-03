'Não queremos', diz Boninho ao ser questionado sobre antecipar fim do 'BBB 20'

Diretor do Big Brother Brasil, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (16) para avisar ao público que os participantes serão informados sobre o novo coronavírus.



"Hoje é dia de aula sobre o covid-19 para a galera do BBB 20. Todo mundo precisa ficar consciente. É sério! Todos nessa luta", escreveu Boninho. De acordo com UOL, uma seguidora, então, o questionou sobre a possibilidade de o programa ser encerrado antes do prazo e ele respondeu: "Não queremos".



A decisão de manter o Big Brother Brasil vai de encontra com o comunicado divulgado pela Globo no qual suspende as gravações das novelas, além de retirar da grade programas, como Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga para ampliar a cobertura jornalística da pandemia.



Mais cedo, a Globo divulgou comunicado no qual afirmava que a medida serve para "tranquilizar a todos, o reality terá, ainda, o cuidado de avisar aos participantes sobre o estado de saúde de suas famílias, que passam bem".



Além disso, a Globo diz que os cuidados com higiene foram redobrados e que o paredão de terça-feira (17) não terá a presença de plateia. Segundo a emissora, recentemente com as necessidades de prevenção do coronavírus, a casa recebeu a visita de um infectologista que validou as medidas já tomadas pela produção da atração.



"Mesmo assim, os cuidados foram redobrados. Entre as medidas adotadas estão a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de famílias em dias de eliminação, a atenção e cuidado ainda maiores em relação à higienização de qualquer produto que entre na casa e o monitoramento de todas as pessoas que têm acesso - já restrito - à residência. Além disso, todos os participantes são acompanhados 24 horas por uma equipe médica", informa a emissora.



Ainda de acordo com a Globo, a produção do BBB 20 aumentou o limite diário de consumo de água para todos na casa para que os brothers possam lavar as mão com mais frequência, já que essa ação é um dos principais fatores de prevenção.