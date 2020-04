"Não imaginava que chegaria tão longe", revela o criador do filtro usado por Jared Leto

Desde que o Instagram liberou o upload de filtros para os usuários, a plataforma stories nunca mais foi a mesma. O recurso é bastante utilizado tanto por usuários comuns como por influencers. O designer Thalys Teixeira, de 20 anos, começou a criar efeitos em agosto de 2019 para a rede social e tem obtido sucesso.

Um dos filtros mais populares do cearense, de um rapaz dançando no Terminal do Antônio Bezerra, chegou a ser utilizado por vários famosos. Nessa quarta-feira (1º), os seguidores do ator e cantor Jared Leto foram surpreendidos pela inusitada cena do norte-americano presente no cenário fortalezense virtualmente.

Thalys conta que jamais esperava tamanha repercussão. "No começo, eu não imaginava que chegaria tão longe. Para mim, foi uma surpresa grande quando vários famosos começaram a postar vídeos usando meus filtros", revela.

A criação do filtro veio da ideia de usar cenários conhecidos de Fortaleza. "Me inspirei em um filtro que vi de um criador de outro país. E recebi a dica de um amigo para usar pontos de Fortaleza no fundo do filtro. O primeiro filtro de dança que fiz tem no fundo a imagem da Praia de Iracema", lembra.

A iniciativa de fazer os filtros veio ao perceber que a maioria dos criadores eram internacionais, ainda não havia tantos brasileiros produzindo. Para isso, Thalys aprendeu por meio de vídeo aulas no YouTube. "Comecei a pesquisar e buscar aprender, as aulas eram de criadores de fora, a maioria em inglês".

Repercussão

O efeito, que já teve quase 400 milhões de impressões no Instagram, já foi usado também por Anitta, Neymar e Whindersson Nunes. Thalys diz que mesmo antes dos famosos usarem, a procura pela 'brincadeira' era alta, mas com a repercussão proporcionada pelas celebridades, o número de buscas triplicou.

Além disso, outro número que vem aumentando é o de seguidores no perfil do cearense, que saltou de 2500 para mais de 50 mil. "Sem contar no número de visitas ao meu perfil que, no momento de maior sucesso, chegava a mais de 150 mil visitantes por semana, pessoas de diversos países". De acordo com Thalys, pessoas da Indonésia, Malásia, México e Espanha são os que mais acompanham o trabalho dele em @thalysteix.

Em formação no curso de Design Gráfico, Thalys diz que pretende continuar criando os filtros, já que considera como complemento do trabalho por ser procurado por influencers e empresas para a produção de efeitos personalizados. O cearense adianta: "já tenho novas ideias para promover maior interação com o público".