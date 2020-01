"Não fui desconvidada de Réveillon nenhum", diz Anitta sobre cancelamento de show em Jericoacoara

Após a notícia de que teria sido desconvidada de se apresentar no Réveillon em Jericoacoara, pelo excesso de exigências fora do contrato, Anitta gravou em seus stories no Instagram sua versão a respeito do cancelamento do show. Segundo a cantora, que se apresenta em Recife nesta noite de Réveillon, o problema foi a falta de pagamento pela contratante no prazo estipulado.

Ela disse que o "desconvite" é uma mentira.

"Não fui desconvidada de réveillon nenhum, tá bom, queridos? Não faço exigências. Tem uma coisa chamada profissionalismo, que comigo não dá. Quando eu levo meus amigos, e eu levo mesmo, eu pago do meu bolso. (...) Eu não peço exigências de um monte de amigos, inclusive o contrato que eu mando pros shows é o mesmo de sempre. O contrato que eu mandei pra Jeri é o mesmo do ano passado. Acontece que eles não pagaram na data que era pra pagar. Não tinha dinheiro, a gente cancelou, porque não foi pago", defendeu-se a cantora.

Conforme apurado pela colunista Fábia Oliveira, os organizadores da festa em questão repensaram sobre a presença da cantora em razão de exigências fora do contrato como dez quartos para seus amigos e equipe num dos hoteis mais luxuosos e caros de Jericoacoara.

A empresa da cantora, Rodamoinho, afirma em nota que o contratante da festa de Réveillon não cumpriu com algumas cláusulas contratuais e estaria inadimplente com o cachê, no valor de R$500 mil, desde agosto. Portanto, a empresa decidiu cancelar o show de Anitta.