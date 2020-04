"Não é coerente cancelar todos", desabafa Petrix após o fim do BBB 20

O ginasta Petrix Barbosa aproveitou o final do BBB 20 para fazer um desabafo sobre sua participação no reality, marcada por acusações de assédio. Na publicação, o ex-brother pediu mais uma chance e se manifestou contra a política do 'cancelamento'.

"A Internet, dos internautas, não pode ser terra de ninguém. Área de cancelamento humano. Não é justo, não é coerente cancelar todos", disse.

Para ele, a experiência de participar do BBB foi, ao mesmo tempo, um sonho e um pesadelo. "Que pena que eu não tive mais tempo lá, e mais chances para que todos aqui de fora pudessem me conhecer melhor, de verdade.", lamentou.

"Não sou uma fala, não sou uma narrativa. Sou humano. E nós erramos sim, peço perdão por todos meus erros e a todos que eu possa de alguma forma ter magoado". O ginasta terminou o relato pedindo mais uma chance de mostrar quem é.

Petrix foi o segundo eliminado do programa com 80,27% dos votos contra Babu, Hadson e Pyong. A alta rejeição se deu pelas acusações de assédio contra as colegas de confinamento Bianca Andrade e Flayslane.

Após deixar o programa, em fevereiro, o ginasta foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a prestar depoimento por causa dos episódios.