"Não acho esse monstro todo que falam", diz Carlinhos Maia sobre Ivy Moraes, do BBB 20

Carlinhos Maia usou o Twitter para defender Ivy Moraes dos ataques que a mineira vem sofrendo nas redes sociais. Na sexta-feira (17), horas antes de a sister ser indicada ao paredão no BBB 20, o influenciador afirmou que não a vê de forma tão negativa.

"Não acho a Ivy esse monstro todo que falam. Acho que teve gente bem pior. Errou sim, mas eu acredito na desconstrução sempre e não na rejeição. Mas não a acho energia pesada", pontuou o influenciador, 28, em publicação no Twitter.

Após o tuíte receber mais de 25 mil curtidas e quase dois mil comentários, o humorista voltou às redes neste sábado (18) para comentar a falta de empatia de quem critica a modelo de maneira feroz.

"Não dá para fazer linchamento virtual e depois vir falar sobre bullying e outras coisas. E desculpem por não estar com a maioria. Para gostar de alguém não precisa cancelar a outra. Comparam Ivy com corona, com Hitler. Imagina sair e saber disso? Empatia zero", escreveu, em tom indignado.

A defesa aconteceu no mesmo dia em que Ivy e Rafa teceram elogios a Maia e ao marido do artista, Lucas Guimarães, enquanto se arrumavam para a festa Parquinho. A diversão aconteceu após a formação de um dos últimos paredões do BBB 20, que acabou com Rafa, Ivy e Thelma na berlinda.

Com 16,8 milhões de seguidores no Instagram, Maia foi um dos influenciadores convidados a participar da atual edição do BBB, mas recusou. "Fico feliz e grato, adoro o reality, mas não me vejo nele. Sou chato, eu iria brigar e sair logo", disse ele durante vídeo nas redes sociais.