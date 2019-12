Nando Reis é uma das atrações do Réveillon no Aterro da Praia de Iracema

O cantor Nando Reis é uma das atrações nacionais do Réveillon de Fortaleza 2020, que acontece no Aterro da Praia de Iracema.

A informação foi confirmada na noite desta terça-feira (11) pela assessoria de imprensa do artista. Já estão na programação da festa a dupla Simone e Simaria, o DJ Alok e o cantor Felipão.

Em entrevista à coluna Puxa o Fole, do Diário do Nordeste, o forrozeiro contou que participará pela primeira vez do evento da capital cearense

A Prefeitura de Fortaleza ainda não realizou coletiva de imprensa para divulgar a programação completa do evento.

Fogos

A tradicional queima de fogos da capital cearense terá 12 minutos de sincronia entre luzes e músicas. Conforme documento de licitação, publicado no Portal de Compras do Município, o serviço de elaboração de projeto, plano de trabalho, fornecimento de material, transporte e execução do espetáculo piromusical no Aterro da Praia de Iracema custará R$ 1,2 milhão.