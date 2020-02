Namorados aproveitam Carnaval de rua para fazer festa de casamento, no bairro Benfica

É tempo de festa! E para o casal Felipe Jamal e Letícia Vieira a comemoração é ainda maior. Os namorados aproveitaram o Carnaval de rua de Fortaleza para fazer uma celebração de casamento nesta segunda-feira (24), em um bloco do bairro Benfica, local onde se conheceram anos atrás.

A ideia do casal foi de fazer uma festa com a cara deles, mas sem grandes gastos, já que a compra da casa própria comprometeu os planos de uma celebração convencional. A comemoração foi ao som da banda Os Alfazemas, que cedeu um espaço do show para a celebração.

Amor para muitos Carnavais Darley Melo

A celebração carnavalesca foi feita por uma amiga do casal, com direito a padrinhos e madrinhas de roupas combinadas. A noiva vestiu uma ‘hotpant’ prateada com um tule branco, além de um véu com margaridas. Já o noivo optou por uma bermuda preta, suspensórios e camisa floral.

Para os convidados, o indicado foi abusar da criatividade no visual combinando os tons de azul, amarelo e roxo.

Os amigos ficaram surpresos com a opção sobre a festa ser em pleno Carnaval. “Quando a gente contou todo mundo ficou surpreso, a gente queria fazer algo diferente e que fosse a nossa cara”, conta Felipe.

Namoro

Os dois se conheceram há cinco anos por meio da internet. “A gente participava de uma comunidade no Facebook, trocamos mensagem e combinamos de nos encontrar no Festival”, relembra o noivo, citando evento cultural da Universidade Federal do Ceará (UFC). A partir dali veio o relacionamento.

Celebração ao som da folia Darley Melo

A relação do casal com festa e folia, então, começou. Ao longo desses cinco anos, além das festas na capital cearense, Felipe e Letícia já marcaram presença no Carnaval de Olinda. “É uma coisa muito presente nas nossas vidas, essa alegria, da festa de Fortaleza na rua, a gente gosta muito da festa aqui”, declara Felipe.

Depois da comemoração no Benfica, o casal e os convidados devem terminar a noite no Aterrinho da Praia de Iracema, onde se apresenta a banda Baiana System.