Namorado tatua no braço assinatura da ex-BBB cearense Patrícia Leite

A ex-BBB Patrícia Leite recebeu uma prova de compromisso do namorado Yago Lanes. Ele tatuou a assinatura da loira no braço direiro e a data do primeiro beijo do casal, no braço esquerdo. A inscrição foi tatuada em numeração romana XVI XI MMXVIII (14 de novembro de 2018).

"Me emocionei muito, eu não esperava! Choramos juntos", contou Patrícia, dizendo que chamou Yago de "louco".

Na estreia da novela Save-se Quem Puder, Yago Lanes, que é ator, fez uma participação ao lado de Deborah Secco. Ele contou que que as tatuagens, obra do tatoo artist Jonathan Alves Guimarães foi forma de mostrar o quanto ele gosta da sister.

"É minha homenagem para Patrícia, para externar meu sentimento e mostrar para todo mundo o quanto eu sou louco e amo essa mulher", derreteu-se ele

Patrícia Leite já pensa em retribuir a homenagem. "Penso em fazermos juntos algo que simbolize nossa relação", adiantou ela emocionada.